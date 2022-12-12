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Песков анонсировал указ об ответе на потолок цен «в ближайшие дни»

Песков: указ Путина об ответных мерах на потолок цен на нефть будет издан в ближайшие дни
BRENT BRENT $80,02 -0,1%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Россия завершит обсуждение ответа на потолок цен на российскую нефть в ближайшие дни, и президент Владимир Путин издаст соответствующий указ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и институционализировано в виде президентского указа», — сказал он.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, позже к ним присоединилась Норвегия. Ограничение вступило в силу 5 декабря. Целью назвали снижение доходов России и ее способности финансировать военную операцию на Украине.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые введут потолок цен. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Москва будет перенаправлять поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сокращать добычу.

Песков назвал решение западных стран «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков» и объявил о подготовке ответа. 8 декабря он сказал, что проработка завершается, решение будет озвучено «соответствующим» образом.

Москва в ответ на ограничение рассматривает возможность введения фиксированной цены на нефть или максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым те могут быть проданы, сообщал Bloomberg со ссылкой на источники. Близкие к правительству собеседники «Ведомостей» рассказали о трех вариантах ответа. Один из них — полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничения. Рассматриваются также запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, и определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

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Дмитрий Песков потолок цен на нефть нефть санкции
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