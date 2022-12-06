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Война санкций ,  
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Bloomberg узнал о возможном ответе России на потолок цен на нефть

Россия изучает возможность введения фиксированной цены на нефть для международных продаж или введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы, пишет агентство
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Россия рассматривает возможность установления фиксированных цен для международных продаж нефти в качестве ответа на ограничение, установленное странами G7, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с планом.

По данным собеседников агентства, Москва рассматривает возможность введения фиксированной цены на нефть или введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы.

Россия стремится предложить покупателям нефти прозрачный механизм ценообразования, придерживаясь рыночного подхода для противодействия ограничениям, сказал один из собеседников агентства. Источник отметил, что Москва не хочет настраивать против себя государства, которые покупают российскую нефть, оказывая на них какое-либо давление посредством нерыночных шагов.

Bloomberg подчеркнул, что понимания относительно точного уровня цен пока нет.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Москва готовит решение по ответным мерам на введение потолка цен на нефть. По его словам, Москва не будет признавать подобных ограничений. Потолок цен на нефть он назвал «шагом к дестабилизации мировых энергетических рынков».

Вице-премьер Александр Новак отметил, что после введения потолка цен на нефть Москва использует в торговле новые инструменты и новые схемы страхования поставок. Также будут меняться трейдеры и логистические цепочки.

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По его словам, механизм запрета российским компаниям торговать нефтью с использованием ценового потолка заработает до конца года. О его разработке вице-премьер сообщил 4 декабря.

ЕС, страны G7 и Австралия в начале декабря согласовали потолок цен на российскую сырую нефть, поставляемую морем, в размере $60 за баррель. Ограничения введены с целью снижения доходов России и для того, чтобы повлиять на ее способность финансировать специальную военную операцию на территории Украины.

Россия заявила, что не примет это ограничение. Новак ранее предупреждал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые ввели потолок цен. Еще в сентябре об этом также предупреждал президент Владимир Путин. Он заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставки нефти или газа.

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Россия цены нефть G7
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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