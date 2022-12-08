Норвегия вслед за ЕС ввела потолок цен на российскую нефть

Норвегия в рамках ужесточения санкций ввела потолок цен на российскую сырую нефть в размере $60 за баррель. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД страны.

В заявлении отмечается, что решение принято вслед за соответствующими решениями Евросоюза и G7. Поясняется, что целью этой меры является «сокращение доходов России от продажи сырой нефти в третьи страны». При этом Норвегия выступает против потолка цен на российский газ. В Осло считают, что это только усугубит энергетический кризис в Европе.

Норвегия и сама является экспортером нефти. Страна также является вторым экспортером газа для ЕС после России, которая поставляет блоку около 40% топлива (155 млрд куб. м в прошлом году), отмечал Bloomberg. Общий объем экспорта из Норвегии, как ожидается, в этом году вырастет до 122 млрд куб. м, отмечает агентство. В июне Bloomberg сообщил, что Евросоюз достиг соглашения с Норвегией об увеличении поставок природного газа.

Ранее страны G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для находящихся в их распоряжении судов и подчиненных территорий. В Кремле уже заявили, что власти готовят ответ на это решение.