Новак пообещал не поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен

После решения о сокращении добычи странами ОПЕК+ на 2 млн барр. в день представитель России заявил, что торговать углеводородами Москва готова только на рыночных условиях

Александр Новак (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые прибегнут к нерыночным ограничениям, таким как введение потолка цен на топливо. Об этом после заседания ОПЕК+ заявил вице-премьер Александр Новак, сообщает «РИА Новости».

«Мы считаем, что нам нецелесообразно обеспечивать поставки при введении такого инструмента тем потребителям, которые будут пользоваться ограничением цен. Мы будем продолжать поставлять только тем, кто обеспечивает рыночные механизмы ценообразования», — ответил Новак на вопрос о возможности введения странами Запада потолка цен на нефть из России.

Президент Владимир Путин 7 сентября заявил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, власти которых будут принимать политические решения, противоречащие условиям контрактов на поставку нефти или газа.

«Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем. И вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам. В данном случае — экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять», — пообещал тогда президент.

Он подчеркнул, что те, кто пытается что-то навязать России, находятся «не в том положении, чтобы диктовать свою волю», и должны одуматься.

На министерской встрече ОПЕК+ 5 октября участники соглашения договорились сократить добычу нефти на 2 млн барр. в сутки и продлили срок действия соглашения ОПЕК+ до конца 2023 года.

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Еврокомиссия сейчас готовит восьмой пакет санкций против России. 4 октября издание Politico сообщило, что постоянные представители стран — членов ЕС достигли договоренности по содержанию санкций. В числе согласованных мер, по данным издания, — потолок цен на российскую нефть. Одобренный пакет ограничений устанавливает правовую основу для ограничения стоимости нефти и нефтепродуктов из России, однако решения о конкретной цене или диапазоне цен все еще нет.

В черновом варианте резолюции, который составили постпреды ЕС, предусмотрены некоторые уступки в отношении Мальты, Греции и Кипра — именно эти страны были обеспокоены планами ввести потолок цен, так как их танкеры перевозят большую часть российской нефти.