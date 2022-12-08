В Кремле заявили о завершающейся подготовке ответа России на потолок цен

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Подготовка ответа России на введенное странами Запада ограничение цены на российскую нефть завершается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Подготовка завершается», — ответил он на вопрос, как идет подготовка ответной меры на потолок цен. По его словам, решение будет озвучено «соответствующим» образом.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ввели страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз, мера вступила в силу 5 декабря. Цель лимита — снизить доходы России и повлиять на ее способность финансировать спецоперацию на Украине.

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