Кремль оценил риски для безопасности Крыма и меры по противодействию им

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Риски безопасности Крыма есть, но Россия принимает меры по противодействию угрозам, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Риски, безусловно, есть. Потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов. Но с другой стороны поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются», — отметил Песков, отвечая на вопрос о том, достаточно ли защищены Крым и Севастополь.

Утром 8 декабря в Севастополе дежурный корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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