В Севастополе военный корабль сбил беспилотник

Над акваторией Севастополя вновь сбили беспилотник, огонь по нему открыл корабль Черноморского флота

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

В Севастополе дежурный корабль Черноморского флота сбил БПЛА над акваторией моря, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«Наши военные как всегда сработали четко», — добавил он.

6 декабря пресс-служба севастопольского губернатора сообщила, что в море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

С лета Севастополь неоднократно атаковали беспилотники. Одной из самых масштабных была атака 29 октября на суда Черноморского флота и гражданские корабли. В Минобороны России заявили, что атаку организовал Киев при помощи британских специалистов. В атаке были задействованы девять дронов и семь автономных морских беспилотников. Для их уничтожения использовали корабельное оружие и морскую авиацию. Повреждения получили одно судно и боносетевое заграждение.

Позднее над Севастополем сбили еще два беспилотника — один 1 ноября, один — 8-го. О повреждениях каких-либо объектов не сообщалось. 17 ноября беспилотник сбили в Феодосии, в районе подстанции на 220 кВ «Кафа», на которую упали обломки.