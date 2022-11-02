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ФСБ предотвратила диверсию СБУ с подрывом ЛЭП в Крыму

ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергетики в Крыму
Подрыв ЛЭП в Крыму собирался устроить агент СБУ. Сотрудники ФСБ задержали 44-летнего мужчину, у него изъяли три взрывных устройства. По данным ведомства, в случае повреждения ЛЭП без электричества остались бы более 5 тыс. человек

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ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины, который собирался устроить подрыв линии электропередачи в Крыму, сообщили РБК в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в Республике Крым. Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ», — говорится в сообщении.

У задержанного изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. В ведомстве отметили, что в случае их повреждения без электроэнергии остались бы более 5 тыс. потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры региона.

Было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ч. 1 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ).

Позже задержанного арестовали, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского управления ФСБ. Киевский районный суд Симферополя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

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В середине июля в Крыму был задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга, который, по данным ФСБ, планировал присоединиться к украинскому националистическому батальону для участия в диверсиях против российской армии. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 208 УК (покушение на участие в незаконном вооруженном формировании). Издание «Крыминформ» опубликовало видео задержания. Среди вещей мужчины были найдены военная форма с нашивкой в виде флага Украины и черно-белые распечатки с картой украинских территорий.

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Татьяна Стекольникова
ФСБ Крым СБУ диверсия подрыв ЛЭП
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