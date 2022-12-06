Власти Севастополя сообщили об уничтожении в море двух беспилотников

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

В море на большом удалении от Севастополя были уничтожены два беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба губернатора города Михаила Развожаева.

«Губернатор данную информацию не публиковал у себя, так как военные сработали штатно, никто из севастопольцев даже не услышал никаких звуков, сопутствующих данной работе», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В пресс-службе подчеркнули, что губернатор сообщает о действиях военных, если работа ПВО волнует людей и это требует пояснения.

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