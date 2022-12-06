В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

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«Желтый» (высокий) уровень террористической опасности продлен в нескольких районах Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря 2022 года до 20:00 22 декабря 2022 года высокий («желтый») уровень террористической опасности будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов», — написал Аксенов.

Высокий уровень опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики республики и на объектах государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Высокий уровень террористической опасности в приграничных регионах Крыма ввели в апреле «в связи с проведением Вооруженными силами России специальной военной операции и возможными провокациями пособников киевского режима». Аналогичный уровень был введен и в других приграничных областях — Курской, Белгородской, Брянской — и в районах Воронежской области и Краснодарского края. В Крыму глава региона последний раз принимал решение о продлении «желтого» уровня 22 ноября — до 7 декабря.

19 октября президент Владимир Путин ввел в Крыму «средний уровень реагирования». Он действует еще в семи граничащих с Украиной регионах. Режим предполагает усиление охраны общественного порядка, временное отселение жителей в безопасные районы, ограничение движения транспортных средств, особый режим въезда и выезда и другие меры.