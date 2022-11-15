ФСБ: в Крыму предотвратили теракт на складе с горючим, задержан 20-летний мужчина

ФСБ задержала в Крыму мужчину, готовившего теракт на складе с топливом

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ФСБ задержала в Севастополе жителя региона, который, по данным спецслужбы, готовил теракт на складе с топливом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ.

«20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — говорится в сообщении.

По месту жительства задержанного нашли две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и экстремистские листовки.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК), ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Задержанного арестовали на два месяца.

Правоохранители проводят следственные действия и устанавливают все обстоятельства совершения преступления и круг причастных лиц.

8 ноября ФСБ сообщила, что предотвратила теракт в Херсонской области. Спецслужба нашла и разминировала автомобиль со взрывчаткой, а также задержала девять диверсантов Службы безопасности Украины, которые планировали покушение на сотрудников администрации региона.

В начале ноября ФСБ отчиталась сразу о двух предотвращенных терактах. Так, в Крыму сотрудники спецслужбы задержали человека, который собирался устроить подрыв линии электропередачи. По данным ведомства, в случае повреждения ЛЭП без электричества остались бы более 5 тыс. человек. В тот же день в Ставропольском крае задержали мужчину, который планировал совершить поджог одного из административных зданий. В ФСБ полагают, что он действовал «по заданию представителей украинской националистической организации».