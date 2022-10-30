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Военная операция на Украине ,  
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Атака украинских беспилотников в Севастополе. Главное

В Минобороны заявили об атаке украинских беспилотников в том числе по кораблям, которые обеспечивают безопасность коридора в рамках зерновой сделки. Россия приостанавливает свое участие в ней, позже заявили в министерстве
Севастопольская бухта
Севастопольская бухта (Фото: Алексей Павлишак / ТАСС)

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Все дроны были уничтожены, пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры нет, заявил губернатор города Михаил Развожаев. Минобороны назвало произошедшее терактом, а севастопольский губернатор описал атаку украинских дронов как самую массированную с начала спецоперации на Украине.

  • Об атаке украинских дронов в акватории Севастопольской бухты Развожаев сообщил в районе 5:00 мск. Он заявил, что атаки отбивают корабли Черноморского флота, и призвал сохранять спокойствие.
  • В районе 7:00 городские власти заявили о временном перекрытии рейда (водное пространство у побережья), в частности было приостановлено движение катеров и паромов через Севастопольскую бухту. К 14:40 рейд открыли, катера и паромы ходят по графику, рассказали в правительстве Севастополя.

  • Атака украинских беспилотников отбивалась несколько часов, к 10:00 все дроны были уничтожены, позже рассказал губернатор Севастополя. Целью атак он назвал объекты Черноморского флота и описал ее как самую массированную с начала спецоперации на Украине.

  • В ходе атаки никто не пострадал, гражданская инфраструктура повреждений не получила, сообщил Развожаев, но уточнил, что в находящемся неподалеку от акватории общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло оконное стекло.

В Сети опубликовали кадры с работой ПВО над Севастопольской бухтой. На них виден дым от сбитого дрона. Съемка велась с побережья бухты.

Video

  • Днем 29 октября атаку украинских дронов подтвердили в Минобороны России. По данным ведомства, она началась в 4:20 мск, в ней были задействованы девять беспилотных летательных аппарата и семь автономных морских беспилотников. Для уничтожения дронов применялось корабельное оружие и морская авиация, заявили в министерстве.
  • Незначительное повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южное, сообщили в Минобороны.
  • Корабли Черноморского флота, которые были атакованы дронами, участвуют в обеспечении безопасности морского коридора в рамках «зерновой сделки», указали в ведомстве.

После сообщений об атаках Развожаев призвал население не публиковать информацию о том, где и как работают системы обороны города. Позже он сообщил, что продолжающимися публикациями соответствующих видеозаписей займутся спецслужбы. Губернатор также заявил о закрытии для гражданских лиц доступа к трансляции камер видеонаблюдения.

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Вечером 29 октября Минобороны заявило о приостановке участия России в зерновой сделке. В МИДе заявили, что украинские вооруженные силы совершили атаки под прикрытием гуманитарного коридора, в связи с чем Россия «не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок». Россия запросила на понедельник, 31 октября, заседание Совбеза ООН в связи с атакой украинских беспилотников на российские корабли и гражданские суда.

30 октября Минобороны дополнительно сообщило, что подняло на поверхность обломки морских беспилотников. Восстановление информации из памяти навигационного приемника показало, что они были запущены с побережья около Одессы, а далее двигались по безопасной зоне в рамках зернового коридора, утверждает Минобороны. В то же время координаты движения одного из морских беспилотников показывают, что он был запущен в зоне зернового коридора, указывает Минобороны. «По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — заявили в министерстве. В беспилотниках также нашли навигационные модули канадского производства.

Власти Севастополя не раз сообщали об атаках дронов. В частности 19 октября вблизи аэродрома Бельбек в районе Северной стороны города с помощью системы ПВО был сбит дрон. Часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе, в результате чего возник пожар. Никто не пострадал.

27 октября беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС, минимальные повреждения получил трансформатор, пострадавших не было, сообщал Развожаев.

В Севастополе действует желтый уровень террористической опасности, а с 19 октября в соответствии с указом президента России Владимира Путина — режим среднего уровня реагирования. Последний предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим въезда и выезда, работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, досмотр автомобилей и другие меры.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Севастополь беспилотники Михаил Развожаев Черноморский район Минобороны Военная операция на Украине
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