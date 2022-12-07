Аналитики предупредили о возможном снижении российского экспорта пшеницы

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Экспорт российской пшеницы в декабре может оказаться ниже прогнозов из-за резкого ухудшения погоды, нехватки вагонов для перевозки и конкуренции с украинским зерном. Об этом заявили опрошенные «Коммерсантом» эксперты.

Как заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, из-за резкого ухудшения погоды в Азовском море и сложностей на Черном море показатель экспорта пшеницы может опуститься ниже запланированных в декабре 4,2 млн т. Они давят на внутренний рынок, где отмечаются проблемы с хранением из-за рекордного урожая, пояснил Рылько По его данным, сложности с отгрузкой могут привести к показателю ниже 4 млн т.

Сдерживать российский экспорт в декабре может и нехватка вагонов для перевозки и оживление конкуренции с Украиной после продления действия зерновой сделки, сообщил директор аграрного онлайн-издания «Совэкон» Андрей Сизов. По словам источника газеты в крупном экспортере, из-за ухудшения погоды было потеряно десять дней.

Также экспортеры с начала военной спецоперации России на Украине отмечали сложности с фрахтом судов и страхованием грузов в связи с введенными Евросоюзом санкциями, отметило издание. За июль—август отгрузки оценивались менее чем в 6 млн т — это минимум с 2017–2018 годов и ниже прошлогодних показателей на 27%. По итогам июля—октября разница сократилась до 4,5%. Участники рынка, пишет «Коммерсантъ», уверяли, что смогли адаптироваться к торговым барьерам с покупателями из стран Ближнего Востока и Африки.

При этом, как считают в «Совэконе», в декабре Россия может экспортировать 4–4,2 млн т пшеницы, что будет сравнимо с рекордными показателями декабря 2017 года. По итогам всего сезона агентство прогнозирует экспорт пшеницы в 43,9 млн т (в прошлом сезоне — 38,1 млн т).

В начале августа глава Минсельхоза Николай Патрушев не исключил, что планы по экспорту зерна в сезоне 2022–2023 годов придется снизить. Это связано с тем, что объемы собранного урожая на тот момент были меньше, чем в прошлом году. По словам министра, если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн т России придется пересмотреть.

В сентябре президент Владимир Путин говорил о рекордном зерновом урожае в 2022 году. «По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 млн т. <...> Это станет рекордным значением за всю историю России», — заявил Путин.

Россия и Украина в июле по отдельности заключили сделку с Турцией и ООН по вывозу зерна из Украины и снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции. 17 ноября сделка была продлена на 120 дней.

Однако позднее Путин называл ситуацию с вывозом украинского зерна в развивающиеся страны «надувательством». «По состоянию на 23 сентября из 203 кораблей, вышедших из портов Украины, только четыре ушли в беднейшие страны по программе Организации Объединенных Наций», — отмечал президент.

Российские власти не раз отмечали, что вторая часть сделки по расширению экспорта российского зерна и удобрений не выполняется. 16 сентября Путин заявил, что Россия готова бесплатно передать беднейшим странам около 300 тыс. т удобрений, и попросил ООН повлиять на Еврокомиссию, которая сняла ограничения только в государства ЕС. Первое судно с российскими удобрениями вышло из Нидерландов в Африку 29 ноября.