Путин и Эрдоган подчеркнули необходимость соблюдать зерновую сделку

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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону, сообщается на сайте Кремля. Лидеры подчеркнули важность полного выполнения условий зерновой сделки.

«С учeтом продления на очередные 120 дней срока действия стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и устранении препятствий для экспорта на мировой рынок российской сельхозпродукции и удобрений Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган акцентировали важность комплексного и полного выполнения этого «пакетного» соглашения», — отмечается в сообщении.

В опубликованном в Twitter канцелярии Эрдогана заявлении турецкой стороны о телефонном разговоре говорится, что президент Турции поблагодарил Путина за «конструктивную позицию относительно продления стамбульского соглашения по экспорту зерна».

Соглашение по вывозу украинского зерна из черноморских портов Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН в Стамбуле в июле. Документ включал две части: вывоз украинской сельхозпродукции и снятие ограничений на экспорт российской.

17 ноября стороны сообщили о продлении зерновой сделки на 120 дней. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение ключевым в борьбе с глобальным продовольственным кризисом. В МИД России уточнили, что сделка продлевается автоматически, если у сторон нет возражений, а их не возникло. Москва напомнила о втором аспекте соглашения — устранении препятствий для экспорта российской сельхозпродукции, этот вопрос должен быть решен в течение следующих 120 дней.

Еще до продления сделки «Известия» со ссылкой на источники писали, что генсек ООН Антониу Гутерриш «активно ведет переговоры» с крупнейшими страховыми компаниями, чтобы те снизили ставки для страхования судов, везущих российские грузы или направляющихся в черноморские порты России или из них.