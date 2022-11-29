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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Первое судно с удобрениями из России вышло из Нидерландов в Африку

ООН: первое судно с российскими удобрениями вышло из порта в Нидерландах в Африку
Первое судно с партией 20 тыс. т удобрений покинуло Нидерланды и направилось в Мозамбик, откуда груз отправят в Малави
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Первое судно с российскими удобрениями на борту вышло из порта Нидерландов в Африку, заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Заявление Дюжаррика опубликовано на сайте ООН.

Судно MV Greenwich доставит 20 тыс. т удобрений в Мозамбик, откуда груз отправят в Малави, уточнил он.

В ООН поблагодарили Россию за безвозмездную передачу 260 тыс. т удобрений, задержанных в европейских портах, для гуманитарных нужд. «Генеральный секретарь благодарит правительство Российской Федерации <...> за готовность предоставить Всемирной продовольственной программе эту первую критически важную гуманитарную партию удобрений», — говорится в заявлении Дюжаррика.

28 ноября Стефан Дюжаррик заявил, что судно с российскими удобрениями сможет покинуть нидерландский порт, груз доставят в Малави в ближайшие 48 часов.

Российские экспортеры продовольствия и удобрений столкнулись с трудностями после введения санкций из-за военной спецоперации на Украине. Сложности связаны с запретом страховать российские суда, пускать их в европейские порты, с отключением ряда банков от международной системы SWIFT и ограничением работы международных транспортных компаний. Об этом говорил глава Минфина Антон Силуанов.

Президент России Владимир Путин на встрече с основателем «Уралхима» Дмитрием Мазепиным говорил, что Россия готова расширить экспорт удобрений на мировые рынки. Тогда Мазепин рассказал ему о предложении обратиться в ООН и в Африканский союз, чтобы помочь отправить в страны Африки 260 тыс. т удобрений «Уралхима», которые оказались «заморожены» из-за санкций в европейских портах.

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В середине ноября группа компаний «Уралхим-Уралкалий» сообщила о договоренности по вывозу в страны Африки безвозмездных российских удобрений, заблокированных в Нидерландах, Эстонии и Бельгии. В «Уралхиме» сказали РБК, что партия будет погружена на корабль Всемирной продовольственной программы ООН и доставлена в африканскую страну.

Удобрения из России не подпадают под западные санкции, но при этом в отношении российского агросектора сохраняются «скрытые санкции», говорил в интервью РБК глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также указывал, что европейские банки «перегибают палку», отказываясь участвовать в торговле зерном и удобрениями из России, в отношении которых санкции не введены.

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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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