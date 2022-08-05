Власти предупредили о снижении экспорта зерна из России

Из-за погодных условий в некоторых регионах России урожай зерновых в этом году может быть ниже запланированных ранее показателей. Поэтому объем поставок зерновых на экспорт, скорее всего, придется снизить, сообщил Минсельхоз

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Планы по экспорту зерна в сезоне 2022-2023 годов возможно придется снизить, предупредил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, поскольку объемы собранного урожая сейчас ниже, чем в прошлом году. Патрушев заявил об этом на выездном заседании оперштаба Минсельхоза в Башкортостане, сообщает Telegram-канал министерства.

«Текущая урожайность в целом неплохая, однако объем собранных зерновых на данный момент заметно меньше, чем год назад», — отметил министр. По его словам, уже убрано 27% площадей зерновых и намолочено 55 млн тонн.

«В совокупности все это создает риски в части достижения показателя по урожаю зерна в 130 млн тонн. Конечно, свой рынок мы полностью обеспечим, с этим проблем не будет. Однако если не будут достигнуты запланированные объемы, экспортные планы в 50 млн тонн нам придется пересмотреть. А это может негативно отразиться и на мировом рынке зерновых», — пояснил Патрушев.

Он назвал три причины снижения урожайности:

из-за холодной весны во многих субъекта позже началась уборка урожая;

в отдельных регионах уборка осложняется дождями, высокой влажностью и ветрами;

рост нагрузки на сельхозтехнику, сложности с поставкой комплектующих для иностранных машин.

Президент Владимир Путин 7 июля на фоне ожиданий мирового продовольственного кризиса заявил, что в стране ожидается хороший урожай, в том числе пшеницы.



«У нас хорошие виды на урожай, где-то 130 млн т пшеницы будет. Это заметный объем, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн т», — сказал Путин на встрече с победителями конкурса «Лидеры России». По его словам, Россия сохранит первое место по экспорту этой продукции в мире.

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В мае президент говорил о надежде на рекордный урожай пшеницы за всю историю России. По его словам, сбор зерновых может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы.

«Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России», — заявил тогда Путин на совещании по экономическим вопросам. Такой урожай, по его словам, позволил бы не только обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на мировой рынок.

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