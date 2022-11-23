Путин заявил о готовности России расширить экспорт удобрений

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Россия готова расширить экспорт удобрений на мировые рынки, заявил президент Владимир Путин на встрече с главой «Уралхима» Дмитрием Мазепиным. Расшифровка разговора главы государства с предпринимателем опубликована на сайте Кремля.

«У нас есть готовность к расширению этой работы со всеми партнерами без всякого исключения», — сказал президент.

По его словам, «ситуация на рынке удобрений известна хорошо даже неспециалистам».

На встрече с президентом Мазепин, который также является председателем комиссии РСПП по производству и рынку минеральных удобрений, рассказал ему о предложении обратиться в ООН и в Африканский союз, чтобы помочь отправить в страны Африки 260 тыс. тонн удобрений «Уралхима», которые, по его словам, сейчас «заморожены» из-за санкций в портах Эстонии, Латвии, Бельгии и Нидерландов. Еще 52. тыс. тон заблокированы у компании «Акрон» и 100 тыс. тон — у «Еврохима».

Мазепин рассказал, что разблокировать удобрения можно с помощью ООН. "Мы столкнулись с проблемой, что мы не можем заплатить за фрахт, даже если мы бесплатно везём удобрения в Африку. Мы договорились с ООН, что мы перечисляем деньги ООН, ООН фрахтует судно, судно тогда подойдет в Голландию, заберет безвозмездный груз и отправится в порт Мозамбика для того, чтобы в Малави, как они считают, это ООН считает, испытывают большие трудности с удобрениями", - описал он схему "разблокировки" удобрений. Он обратился у Путину с просьбой, чтобы он одобрил эту инициативу, "чтобы мы обратились в ООН и в Африканский союз, разблокировать нам все 260 тысяч тонн". "Под эгидой ООН, по согласованию с президентом Африканского союза они представят страны, которые испытывают трудности с поставками удобрений, и мы готовы эти сделки сделать", - пояснил Мазепин.

Президент предложение поддержал. «Соответствующая команда будет дана всем нашим коллегам, чтобы они оказали вам необходимую помощь», — заявил Путин.

16 сентября Путин заявил, что Россия готова бесплатно передать развивающимся странам около 300 тыс. т удобрений. Он попросил ООН повлиять на Еврокомиссию, которая сняла ограничения на поставки только в государства Евросоюза.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что европейские банки «перегибают палку» в исполнении санкций, отказываясь участвовать в торговле удобрениями из России. Боррель пояснил, что он направляет необходимую информацию в банки, страховые и транспортные компании, напоминая, что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией торговлю продовольствием и удобрениями. О том, что западные санкции не запрещают поставки российских удобрений, говорил и президент США Джо Байден. Он также обвинил Россию в том, что она пытается объяснить возникновение продовольственного кризиса санкциями, которые против нее якобы ввели.