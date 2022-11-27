Президент Украины: Киев до конца весны отправит 60 судов в рамках своей зерновой программы

Киев заявил о планах отправить 60 судов в рамках своей зерновой программы

Программа Grain from Ukraine должна спасти от «голодной смерти» пять млн жителей бедных стран, сказал Зеленский. Ранее Россия также выражала готовность поставлять продовольствие нуждающимся странам

Владимир Зеленский (Фото: Ukraine Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина в рамках собственной зерновой инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины»), запущенной в середине ноября, намерена до конца весны отправить 60 кораблей с сельхозпродукцией, заявил украинский президент Владимир Зеленский в рамках международного форума продовольственной безопасности (International Summit of Food Security). Выступление главы государства размещено на сайте его офиса.

«В целом по программе Grain from Ukraine до конца следующей весны мы планируем отправить из наших портов по меньшей мере 60 судов — не менее десяти в месяц — в страны, которые находятся под угрозой голода и засухи. <...> 60 таких кораблей смогут предотвратить голодную смерть минимум 5 млн жителей в мире», — рассказал Зеленский.

Он уточнил, что корабли направятся в такие страны, как Эфиопия, Судан, Южный Судан, Сомали, Йемен, Конго, Кения, Нигерия. Программа в общем рассчитана на поставки продовольствия в африканские и азиатские страны.

По словам президента Украины, первое судно в рамках Grain from Ukraine вышло в Эфиопию в середине ноября, оно транспортирует 27 тыс. т пшеницы. 26 ноября загружали второе судно с 30 тыс. т, которое так же направится в Эфиопию. Еще три судна идут в украинские порты, чтобы загрузиться 80 тыс. т пшеницы, сообщил Зеленский.

Зерно из Украины вывозится и в рамках другой программы — черноморской зерновой инициативы. Соглашение о том, чтобы обеспечить безопасный коридор для судов с продовольствием из Одессы, Черноморска и Южного, было подписано в июле. Сторонами сделки являются Россия, Украина, Турция и ООН.

С 19 ноября сделку продлили на 120 дней. За время действия сделки из Украины вывезли более 11 млн сельхозпродукции.

Россия критиковала выполнение условий сделки. Во-первых, вторая часть соглашения — о снятии ограничений для российской сельхозпродукции — не была реализована, по этому вопросу идут переговоры. Во-вторых, говорил президент Владимир Путин, вывозимое зерно не поставляется в бедные страны.

Москва в конце октября указывала, что готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.