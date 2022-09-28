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Путин спрогнозировал рекордный урожай зерна в 2022 году

Россия в 2022 году может собрать рекордные 150 млн тонн зерна, в том числе около 100 млн тонн пшеницы. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе совещания о ходе сезонных полевых работ.

«По оценкам экспертов, суммарный сбор зерна может составить 150 млн тонн. Мы говорили — 140, 145, потом 147 млн тонн, сейчас уже предварительная оценка — 150 млн тонн, а пшеницы — порядка 100 млн тонн. Это станет рекордным значением за всю историю России», — заявил Путин.

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Владимир Путин

На сегодняшний день в стране собрали 138,7 млн тонн зерна, что примерно на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для сравнения, в 2017 году сбор зерна в России составил  135,5 млн тонн, а рекорд РСФСР составлял 127 млн тонн в 1978 году.

Ранее правительство представило проект, согласно которому Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС могут устанавливать квоты на ввоз импортных семян до конца 2022 года. Речь идет об иностранных семенах картофеля, пшеницы, кукурузы и других культур.

Российский соевый союз негативно отреагировал на данный проект. Они считают, что если власти ограничат использование импортных семян, то отрасль может столкнуться с серьезными последствиями. Так, упадет урожайность, сократятся объемы производства, а также можно будет ожидать усиления санкционного воздействия на российский агроэкспорт.

При этом в Минсельхозе заявили, что квоты необходимы для снижения зависимости от импортных семенных материалов. «При этом при его [механизма] разработке будет применяться взвешенный подход, исключающий риски для сельского хозяйства. Квоты планируют вводить поступательно и в отношении тех культур, по которым существует достаточно высокий уровень самообеспеченности», — уточнили в ведомстве.

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После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против Москвы, однако запрет на экспорт семян в него не попал. В середине июля Еврокомиссия в рамках обсуждения очередного пакета санкций предложила уточнить ограничения против России, чтобы они «никоим образом не были направлены на сельскохозяйственную продукцию».

Теги
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