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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций

Кандидат на пост посла США в России Линн Трейси поддержала ужесточение санкций
Линн Трейси
Линн Трейси (Фото: usembassy.gov)

Кандидат на пост нового посла США в России Линн Трейси заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций против Москвы.

«Я абсолютно согласна с тем, что правильный курс — сохранять курс на санкции, продолжать ужесточать санкции», — сказала Трейси на слушанеиях в комитете по международным отношениям в сенате конгресса США.

Одним из механизмов ужесточения санкций против России она назвала введение потолка цен на российскую нефть. По ее мнению, эта мера позволит сократить часть получаемой Москвой прибыли и при этом сохранить определенную стабильность на нефтяном рынке.

Кандидатуру Трейси на должность полномочного посла в России президент США Джо Байден выдвинул 20 сентября, Москва дала согласие. Бывший посол Джон Салливан в сентябре досрочно покинул пост из-за болезни жены, временно исполняющей его обязанности стала Элизабет Руд.

Трейси с 2014 по 2017 год работала в Москве заместителем посла. За время, проведенное в России, она неоднократно посещала регионы страны, в том числе Дальний Восток. С 2019-го она возглавляет американское посольство в Армении.

Ввести потолок цен на российскую нефть страны «Группы семи» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) решили в сентябре. В начале октября Евросоюз ввел против России восьмой пакет санкций, который включает введение потолка цен на нефть с 5 декабря. С 5 февраля 2023-го планируется распространить эту меру на нефтепродукты. Точную предельную цену еще не утвердили.

Российские власти обещали не поставлять нефть государствам, одобрившим потолок цен. Вице-премьер Александр Новак говорил, что Россия готова сотрудничать с теми потребителями, которые хотят работать на рыночных условиях. «Поставлять ничего не будем вне рамок контрактов. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: «Мерзни, мерзни, волчий хвост», — заявлял президент Владимир Путин.

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Теги
Линн Трейси потолок цен на нефть санкции США
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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