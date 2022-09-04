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Салливан завершил работу послом США в России и покинул страну
Посол США в России Джон Салливан завершил работу и покинул Москву, сообщается на сайте американского диппредставительства.
Салливан был назначен послом в декабре 2019 года и проработал в России почти три года.
«После отъезда Джон Салливан завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие должности в министерствах юстиции, обороны и торговли США», — говорится в сообщении.
До приезда преемника его обязанности будет исполнять Элизабет Руд.