Россия дала агреман на назначение Трейси послом США

Линн Трейси станет первой женщиной, возглавившей посольство США в России. Ее предшественник досрочно уехал из Москвы из-за смерти жены и вышел на пенсию

Линн Трейси (Фото: U.S. Department of State)

Москва дала согласие на назначение Линн Трейси новым послом США в России, сообщил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

«Да, агреман дали. Дело в том, что они запросили агреман на нее уже определенное время назад. Они анонсировали, что она выдвинута на эту должность только что. А агреман мы дали», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Трейси может стать первой женщиной — послом США в России за всю историю двусторонних отношений. Она карьерный дипломат с многолетним стажем и специалист по России со знанием языка.

С 2014 по 2017 год Трейси работала в американском посольстве в Москве заместителем посла. За время, проведенное в России, Трейси не раз посещала регионы, в том числе Дальний Восток. После возвращения в США она стала главным советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента. С 2019 года возглавляет американское посольство в Армении.

Кандидатуру Трейси на должность полномочного посла в России президент США Джо Байден выдвинул 20 сентября. Ее предшественник Джон Салливан досрочно уехал из Москвы из-за смерти жены и вышел на пенсию. До прибытия нового посла обязанности временного поверенного будет исполнять Элизабет Руд.