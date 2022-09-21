Чем известна назначенная на пост посла в России Линн Трейси Сейчас она возглавляет дипломатическую миссию США в Ереване

Президент США Джо Байден выдвинул Линн Трейси на пост посла в России. Чего ждать от первой женщины на этом посту, карьерного дипломата со знанием русского и обладательницы награды за героизм — в материале РБК

Линн Трейси (Фото: Асатур Есаянц / Sputnik / РИА Новости)

20 сентября президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность посла США в России. Ее предшественник в Москве Джон Салливан досрочно прервал уехал из россйской столицы из-за смерти жены и вышел на пенсию. Американскую дипмиссию в Москве до приезда Трейси возглавляет заместитель посла Элизабет Руд, которая затем стане послом в Туркменистане. По данным CNN, кандидатура Трейси была обсуждена с Москвой и проблем с ее назначением быть не должно.

Линн Трейси — карьерный дипломат с многолетним стажем и специалист по России со знанием языка. Сейчас она возглавляет американскую дипмиссию в Армении. В случае, если Москва выдаст ей агреман, Трейси станет первой женщиной — послом США в России за все годы двусторонних отношений.

Родом из города Барбертон, штат Огайо, Трейси окончила бакалавриат Университета Джорджии по советологии в 1986 году. Затем отправилась в Москву, где прожила с 1987 по 1990 год, работая в посольстве США не в статусе дипломата. В своем интервью пермскому изданию «Новый компаньон» Трейси вспоминала, что именно годы в России побудили ее пойти на дипломатическую службу. «В молодости у меня был очень хороший опыт: я видела, как начиналась перестройка, как Россия — тогда это был Советский Союз — становилась более открытой страной. Можно сказать, что этот опыт повлиял на мой выбор профессии: Россия сделала меня дипломатом! Я всегда хотела вернуться в Москву. Я уже тогда поняла, что даже в непростые времена, когда международные контакты затруднены, люди в России остаются очень гостеприимными, заинтересованными в человеческих контактах», — объяснила Трейси.

Вернувшись из России, она решила продолжить учебу и в 1994 году получила степень доктора права в Университете Акрона в родном штате Огайо. Затем поступила на дипломатическую службу в Госдепартамент США и начала карьеру с поста секретаря по политическим вопросам в посольстве США в Туркменистане, а спустя год перешла на ту же должность в пакистанском городе Пешавар. С 1997 по 2000 годы Трейси была сотрудником консульского отдела посольства США в Киргизии.

После этого Трейси вернулась в США и заняла должность помощника специального посланника по вопросам новых независимых государств в Госдепартаменте. Спустя год она стала координатором по Грузии, а затем по Казахстану в Бюро по делам Европы и Евразии. Параллельно в 2002-2003 годах работала в политическом отделе посольства США в Афганиста, а с 2004 по 2006 год — в дипломатической миссии в Казахстане.

Известность Трейси получила во время работы консулом США в Пешаваре с 2006-го по 2009 годы. В августе 2008 года ее бронированный автомобиль попал в засаду и был обстрелян боевиками. Сообщалось, что машина экстремистов преградила путь автомобилю Трейси, выехавшему из ее дома, после чего двое боевиков с автоматами выскочили и обстреляли автомобиль. Однако им не удалось пробить броню. Водитель Трейси сдал назад, и им удалось уйти из зоны огня. Никто из находящихся в машине не пострадал. Трэйси впоследствии вспоминала, что вместо того, чтобы отправиться домой, поехала в офис, чтобы показать своим сотрудникам, что все в порядке. В результате она получила награду «За проявленный героизм» из рук госсекретаря США Хилари Клинтон.

После Пакистана Трейси вновь вернулась в Туркменистан, где начинала свою карьеру, но уже в качестве заместителя посла США и проработала там до 2011 года. Затем получила пост директора по Центральной Азии в Совете национальной безопасности США, а с 2012 года стала заместителем помощника госсекретаря по делам Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента.

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С 2014 по 2017 год работала в американском посольстве в Москве в заместителем посла (эту должность занимал Джон Теффт) и была там фактически была вторым человеком. За годы, проведенные в российской столице, Трейси не раз посещала регионы, включая Дальний Восток. Минимум трижды она была во Владивостоке. По возвращению в США дипломат стала главным советником по делам России в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента. В 2018 году президент Дональд Трамп номинировал ее на должность посла в Армении, которую она занимает с 2019 года по настоящее время.