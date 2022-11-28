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«РИА Новости» узнало о ликвидации наблюдательного пункта ВСУ в Запорожье

«РИА Новости»: российские силы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Экипаж российской самоходной артиллерийской установки «Акация» на запорожском направлении уничтожил наблюдательный пункт украинских военных, сообщил «РИА Новости» командир артподразделения Вооруженных сил России.

«Подразделения разведки обнаружили наблюдательный пункт противника. Мы получили целеуказание, вышли на позиции. Разведка подтвердила поражение цели», — рассказал он.

21 ноября член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в регионе. Он добавил, что украинская сторона продолжает перебрасывать на запорожское направление тяжелую технику, в том числе танки и РСЗО.

С начала ноября Рогов предупреждает о стягивании украинских сил к Запорожской области. 9 ноября он сообщил, что около 7 тыс. украинских военных были переброшены на запорожское направление. Позже он предположил, что ВСУ вскоре могут попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию. 

12 ноября Рогов заявил, что запорожское направление становится для Украины основным. «Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — добавил он. По мнению Рогова, украинская сторона готовится к наступлению на запорожском направлении в ноябре—декабре. 22 ноября он заявил, что российские войска готовы к отражению атак.

С 19 октября в Запорожской области, а также в ЛНР, ДНР и Херсонской области действует военное положение.

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