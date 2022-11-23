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Военная операция на Украине ,  
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Рогов заявил об уничтожении техники, которая обстреливала Запорожскую АЭС

Рогов: уничтожена техника ВСУ, которая обстреливала Энергодар и Запорожскую АЭС
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Carl Court / Getty Images)

Союзные силы уничтожили украинскую технику на позициях, с которых обстреливались Энергодар и Запорожская атомная электростанция. Об этом заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, артиллерия союзных сил уничтожила технику в находящихся под контролем Украины городах Никополь и Марганец в Днепропетровской области. Дату атаки на позиции ВСУ, а также количество и тип пораженной техники Рогов не уточнил.

Ранее Минобороны России заявило, что украинская артиллерия выпустила по промышленной зоне ЗАЭС восемь крупнокалиберных снарядов. Стрельба велась из подконтрольного ВСУ населенного пункта Марганец, утверждало ведомство.

Российская и украинская стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС. Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил создать вокруг станции зону безопасности. В октябре глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил, что вопрос будет согласован до конца года, но к концу месяца заявил об отсутствии прогресса в переговорах и сказал, что это вызывает у него фрустрацию. «Ради всего святого, как вы можете обстреливать атомную электростанцию?» — обратился глава МАГАТЭ к сторонам конфликта.

21 ноября экспертная группа МАГАТЭ оценила степень повреждений ЗАЭС из-за обстрелов 19 ноября. Советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа говорил, что обстрелы вели ВСУ.

Специалисты МАГАТЭ пришли к выводу, что состояние шести блоков станции стабильное, а отработанное топливо и радиоактивные отходы находятся в хранилищах. По мнению экспертов организации, угрозы ядерной безопасности нет.

Советник гендиректора «Росэнергоатома» с оценкой МАГАТЭ не согласился. По его словам, повреждения получили емкости с дистиллятами между четвертым и пятым энергоблоком, которые используют для «обмыва определенных узлов и агрегатов», «часть системы охлаждения, по сути, разбили, в брызгальных бассейнах тоже поразбивали конструкции».

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«Каждый этот инцидент в отдельности, может быть, и не критичен, но в совокупности формирует совершенно другую оценку ущерба и рисков», — подчеркнул Карчаа.

Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища на Днепре, недалеко от Энергодара, в Запорожской области Украины.

Станция находится под контролем российских военных с конца февраля. После включения Запорожской области в состав России по итогам референдума АЭС приняли в федеральную собственность, она перешла под управление «Росэнергоатома» (структурное подразделение госкорпорации «Росатом»).

Теги
Владимир Рогов Запорожье Украина Энергодар Запорожская АЭС
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