Рогов заявил об усилении украинских войск на запорожском направлении

Украина усиливает войска на запорожской линии фронта, в частности будут переброшены силы с херсонского направления, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. <...> Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — утверждает он.

В начале ноября Рогов говорил, что около 13 тыс. украинских военных «после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше», были переброшены на запорожское и херсонское направления. Он уточнял, что примерно 7 тыс. из них направлены на запорожское направление. 11 ноября Рогов заявил, что украинская сторона скопила в области большое количество иностранных военных, в том числе свыше 5 тыс. бойцов из Польши.

В то же время глава запорожской администрации Евгений Балицкий заявил, что эвакуация жителей из области на данный момент не рассматривается.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу принял решение об отводе российских сил из Херсона. Это произошло после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина, который счел, что оборона правого берега Днепра бесперспективна из-за «ограниченности района». «Понимаю, что это очень непростое решение», — признал Суровикин.

Утром 11 ноября российские войска покинули правый берег Днепра в Херсонской области, где находится и город Херсон. В тот же день местные власти отчитались о выстраивании линии обороны по всему левому берегу Днепра с «различного рода укреплениями».

Вечером 11 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о входе в город специальных подразделений ВСУ, указав, что остальные войска «на подступах к городу».

До этого с середины октября с правого берега Днепра эвакуировали жителей. Централизованный вывоз граждан завершился 7 ноября. Как говорил мэр Херсона Александр Кобец, в городе на 11 ноября оставалось 80–100 тыс. мирных жителей.