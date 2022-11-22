Рогов заявил, что Запорожье готово отразить наступление украинских войск

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В Запорожской области готовы отразить наступление украинских войск, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Наша армия готова отразить попытки наступления украинских войск. Возведена надежная линия обороны. Боевой дух и возможности дать отпор противнику у нашей армии есть. Никто даже мысли не допускает уступать», — сказал он.

По словам Рогова, ситуация на линии фронта в Запорожской области тревожная, но стабильная: наступление украинских войск там ожидают несколько недель, группировка российской армии на этом участке постоянно усиливается.

В начале ноября Рогов сообщил, что около 7 тыс. украинских военных и более 5 тыс. польских наемников были переброшены на запорожское направление. По его мнению, оно становится для Украины основным. «Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Еще одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — добавил он. Рогов допустил, что украинская сторона начнет широкомасштабное наступление на запорожском направлении во второй половине ноябре или декабре.

С середины октября в Запорожской области, а также в ЛНР, ДНР и Херсонской области действует военное положение.