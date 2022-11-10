Рогов не исключил попытки захвата Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Не менее 700 бойцов «специально натасканы» для штурма и захвата АЭС, утверждает член главного совета запорожской администрации. По его словам, они могут предпринять попытку в скором времени

Украинские войска вскоре могут попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Чиновник утверждает, что как минимум 700 бойцов «специально натасканы» для штурма и захвата АЭС: 450 их них тренировались близ Вольноандреевки, остальные прибыли недавно.«Они сейчас тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате крупных объектов техногенного происхождения», — уверяет Рогов.

Он также предположил, что украинские военные рассчитывают выйти к Бердянску, чтобы «разрезать» там российские силы. Цель украинских войск — уничтожение сухопутного коридора в Крым.

В середине октября Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной частей Каховского водохранилища — со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Однако теперь, осознав «бесперспективность своих попыток», они решили сосредоточить войска в западной, северо-западной и юго-западной частях водохранилища вниз по Днепру. Украинские военные сконцентрировали силы для форсирования водоема близ сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской, говорил он.

В то же месяце в администрации Запорожской области сообщали о двух попытках ВСУ высадить десант в районе Запорожской АЭС.

В начале ноября власти утверждали, что нашли схрон с взрывчаткой на атомной станции, которую, по их словам, украинские военные заложили в феврале-марте. Целью возможного теракта там называли тепломагистраль. Позднее секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев подтвердил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на АЭС.