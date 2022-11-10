Рогов не исключил попытки захвата Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 ноября
EUR ЦБ: 61,24 (+0,42) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Курс доллара на 10 ноября
USD ЦБ: 61,06 (+0,08) Инвестиции, 09 ноя, 16:26
Байден назвал требующими внимания контакты Маска с другими странами Политика, 02:26
Bloomberg сообщил о «сезоне забастовок» в Европе Экономика, 02:13
Макрон представил обновленную стратегию нацбезопасности Политика, 01:44
Путин назвал борьбу с экстремизмом и киберпреступностью приоритетами МВД Политика, 01:43
ФСБ показало архив о сотрудничестве Армии Крайовой с нацистской Германией Политика, 01:37
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 01:23
Рогов не исключил попытки захвата Запорожской АЭС со стороны ВСУ Политика, 01:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Жители дома в Ейске подадут иск к Минобороны после падения Су-34 Общество, 00:33
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 00:33
Кравцов заявил, что военная подготовка войдет в обязательные уроки ОБЖ Общество, 00:23
Экономист описал тактику «выживания» российской науки под санкциями Экономика, 00:00
Сборная из самых дорогих футболистов, которые пропустят ЧМ в Катаре Спорт, 00:00
В Кремле начали подготовку к посланию президента Федеральному собранию Политика, 00:00
Рогов сообщил о переброске 7 тыс. военных ВСУ в Запорожье Политика, 09 ноя, 23:47
Военная операция на Украине ,  
0 

Рогов не исключил попытки захвата Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Рогов: ВСУ вскоре могут предпринять попытку захвата Запорожской АЭС
Не менее 700 бойцов «специально натасканы» для штурма и захвата АЭС, утверждает член главного совета запорожской администрации. По его словам, они могут предпринять попытку в скором времени

Украинские войска вскоре могут попытаться захватить Запорожскую атомную электростанцию. Об этом в эфире телеканала «Звезда» заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Чиновник утверждает, что как минимум 700 бойцов «специально натасканы» для штурма и захвата АЭС: 450 их них тренировались близ Вольноандреевки, остальные прибыли недавно.«Они сейчас тренируются в форсировании Днепра, взятии плацдарма и захвате крупных объектов техногенного происхождения», — уверяет Рогов.

Он также предположил, что украинские военные рассчитывают выйти к Бердянску, чтобы «разрезать» там российские силы. Цель украинских войск — уничтожение сухопутного коридора в Крым.

В середине октября Рогов заявлял, что Вооруженные силы Украины неоднократно предпринимали попытки форсировать Днепр с северной и северо-восточной частей Каховского водохранилища — со стороны Никополя, Марганца, Беленького. Однако теперь, осознав «бесперспективность своих попыток», они решили сосредоточить войска в западной, северо-западной и юго-западной частях водохранилища вниз по Днепру. Украинские военные сконцентрировали силы для форсирования водоема близ сел Золотая Балка и Осокоровка в Херсонской области и Покровское в Днепропетровской, говорил он.

В то же месяце в администрации Запорожской области сообщали о двух попытках ВСУ высадить десант в районе Запорожской АЭС.

В начале ноября власти утверждали, что нашли схрон с взрывчаткой на атомной станции, которую, по их словам, украинские военные заложили в феврале-марте. Целью возможного теракта там называли тепломагистраль. Позднее секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев подтвердил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на АЭС.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Владимир Рогов Запорожская АЭС захват Военная операция на Украине
Материалы по теме
Рогов сообщил о переброске 7 тыс. военных ВСУ в Запорожье
Политика
Украина восстановила внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС
Политика
Патрушев заявил о предотвращении теракта на Запорожской АЭС
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter