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Рогов о подготовке ВСУ к наступлению в Запорожье до конца года

Рогов: ВСУ готовятся к наступлению на запорожском направлении в ноябре-декабре

Украинская сторона намерена активизировать боевые действия и предпринять попытку широкомасштабного наступления в Запорожской области, оно может произойти во второй половине ноября или декабре, заявил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов. 

По его словам, Киев готовится к наступлению и скапливает силы у границ. Рогов считает, что предпосылок для заморозки конфликта на данный момент нет.

«Это возможно только после того, как мы нанесем украинской армии ряд существенных поражений. Сейчас они уверены, что могут очень многое и даже невозможное, наша задача — привести их в чувства и погнать на Запад», — подчеркнул Рогов.

Материал дополняется.

Теги
Владимир Рогов наступление Запорожская область ВСУ
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