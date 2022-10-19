Путин подписал указ о военном положении в четырех новых регионах

Президент России Владимир Путин с 20 октября ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Учитывая, что против территориальной целостности России применяется вооруженная сила <...>, постановляю: ввести 20 октября 2022 года с ноля часов на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей военное положение», — говорится в сообщении.

Согласно документу, правительство должно в трехдневный срок представить предложения о мерах, применяемых на территориях, на которых введено военное положение.

Указ был незамедлительно передан на утверждение Совфеда. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко ранее сообщила, что в 16:00 будет собран Совет палаты, а в 17:00 сенаторы продолжат пленарное заседание.