Рогов сообщил о переброске 7 тыс. военных ВСУ в Запорожье

Из 13 тыс. украинских военных, которые прошли обучение «на западных полигонах», около 7 тыс. переброшены на запорожское направление, заявил Рогов

На Запорожское направление за последнее время были переброшены около 7 тыс. военных Вооруженных сил Украины, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Звезда».

Ранее, 7 ноября, Рогов рассказывал, что около 13 тыс. украинских военных «после тренировок и обучения на западных полигонах, прежде всего в Британии и Польше», были переброшены на запорожское и херсонское направления.

«Я бы хотел уточнить, что не все эти 13 тыс. были направлены к нам. Это та группа, которая прошла обучение и должна была пойти на формирование второго корпуса резерва во Львове <...>. Примерно пополам: половина к нам, где-то тысяч 7 ушло, а где-то тысяч 6 — на херсонское направление», — заявил Рогов (цитата по ТАСС).

С сентября власти подконтрольной России части Запорожской области неоднократно заявляли, что украинская сторона скопила на линии соприкосновения большое количество войск и техники. В конце октября Рогов говорил, что украинские военные могут планировать атаку в сторону населенных пунктов Васильевка (находится к востоку от Энергодара на левом берегу Днепра) и Пологи (город в 100 км к северу от Бердянска). По его словам, на севере Запорожской области начали создавать укрепрайоны в связи с планами ВСУ предпринять наступление.

С середины октября в Запорожской области введено военное положение наряду с ЛНР, ДНР и Херсонской областью. Президент Владимир Путин объяснил это тем, что украинские силы продолжают обстрелы новых российских регионов, совершают диверсии и покушения на представителей власти. Кроме того, продолжаются обстрелы Запорожской атомной станции. В начале ноября МАГАТЭ сообщало, что из-за взрыва мины был отключен один из энергоблоков станции.