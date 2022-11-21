Рогов заявил об ударе российских войск по украинским военным в Запорожье
Рогов: российские войска нанесли удары по подразделениям Украины в Запорожье
Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области. Об этом сообщил «РИА Новости» член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Наши ВКС и артиллерия удачно отработали по военным целям и огневым позициям в Орехове, Степногорске, Гуляйполе, Малой Токмачке, Червоном, Железнодорожном. В том числе нанесены удары по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления», — сказал он.
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