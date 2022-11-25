Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин 25 ноября проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны, сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Сегодня в графике у главы государства оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, обычно они проходят раз в неделю. Предыдущее заседание состоялось 18 ноября. На нем обсуждались вопросы совершенствования гражданской обороны в стране.

Как сообщает ТАСС, Песков уточнил, что перед заседанием Совбеза Путин встретится с матерями участвующих в военной операции российских военнослужащих. По словам пресс-секретаря президента, он обсудит темы, которые женщины поднимут сами. Путин также поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери, добавил Песков.

День матери отмечается в России с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этом году он приходится на 27 ноября.

О том, что Путин планирует встретиться с матерями российских военных, ранее сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Встреча, по данным издания, была запланирована на 27 ноября.

Позже Песков подтвердил подготовку к мероприятию, а затем встречу официально анонсировал Кремль. «На встречу приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — уточнили в пресс-службе.

В начале ноября Путин пообещал встретиться с россиянами, чтобы обсудить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных: «На этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь». Песков затем уточнил, что речь идет об отдельном мероприятии, о котором сообщат позднее.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. К началу ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, 49 тыс. из них тогда уже находились в зоне боевых действий, говорил глава государства.