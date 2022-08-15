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Путин ввел в России звание «мать-героиня»

Родившие и воспитавшие десять и более детей получат звание «Матери-героини», звание будет сопоставимо с «Героем России» и другими высшими званиями. Путин ранее говорил, что Россия столкнулась «чрезвычайным демографическим вызовом»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Президент Владимир Путин своим указом установил в России звание «Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей. Получившим это звание будет полагаться единовременная выплата в 1 млн руб.

Звание «мать-героиня» войдет в список высших званий в России наравне со званием «героя России» и «героя труда».

Звание «мать-героиня» будет присваиваться не автоматически при рождении десятого ребенка, а только при достижении десятым ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к этому моменту живы. При присвоении звания учитываются дети, которые пропали без вести или погибли при защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или воинского долга, терактов, ЧС, умершие вследствие полученных при указанных обстоятельствах контузии, увечья, болезни, сказано в документе.

Кроме того, при награждении медалью ордена «Родительская слава», один из награжденных родителей (либо усыновителей) получит 200 тыс. руб.

Орден «Родительская слава» учредили в России в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей. Медаль ордена «Родительская слава» была учреждена 2010 году. Ее вручают родителям и усыновителям четырех и более детей.

Почетное звание «Мать-героиня» и одноименный орден были учреждены в СССР в 1944 году. Звание присваивалось одновременно с награждением орденом женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орденом были награждены более 400 тыс. женщин.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Содержащиеся в указе нововведения Путин предложил более двух месяцев назад, 1 июня, в День защиты детей. Президент указал, что звание «Мать-героиня» действовало еще во времена СССР, а в наши дни постепенно возрождаются «традиции большой, многодетной семьи». «На тех, кто воспитан в многодетной семье, как правило, действительно можно положиться. Они не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну», — считает Путин.

В июне президент назвал демографическую ситуацию в России «крайне сложной», призвав принять для этого меры «кардинального характера». Решения должны соответствовать «масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся», призывал тогда Путин. Из-за тяжелой ситуации с рождаемостью в России «рабочих рук не хватает», указывал президент в декабре прошлого года.

За первые шесть месяцев 2022 года в России родилось на 6,3% меньше детей, чем за аналогичный период годом ранее (минус 42,9 тыс.), следует из данных Росстата. Темпы снижения абсолютного числа рождений замедлялись с 2019 года — только в первом полугодии снижение достигло 8,1%, в первое полугодие 2020-го количество новорожденных сократилось на 5,4%, в январе-июне 2021-го — на 0,4%. В июне 2022 года спад рождаемости оказался особенно глубоким — минус 9,6% к июню предыдущего года.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
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