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Военная операция на Украине ,  
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В Кремле рассказали, что Путин обсудит на встрече с матерями военных

Песков: Путин обсудит на встрече с матерями военных темы, которые они поднимут

Президент России Владимир Путин на встрече с матерями участвующих в спецоперации российских военнослужащих обсудит темы, которые женщины поднимут сами. Об этом сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Те, которые будут они поднимать», — ответил Песков на вопрос о том, какие темы будет обсуждать Путин на встрече с матерями военных.

Также глава государства поздравит участниц встречи с наступающим Днем матери, добавил пресс-секретарь.

День матери отмечается в России с 1998 года в последнее воскресенье ноября. В этом году он приходится на 27 ноября.

О том, что Путин планирует встретиться с матерями российских военных, ранее сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Встреча, по данным издания, была запланирована на 27 ноября. Песков подтвердил подготовку к мероприятию.

Позднее Кремль официально анонсировал встречу. На мероприятие «приглашены мамы, сыновья которых — мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные — служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание», — сообщили в пресс-службе. Встреча должна состояться 25 ноября.

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В начале ноября Путин обещал встретиться с россиянами, чтобы получить «обратную связь» о поддержке мобилизованных. Песков уточнял, что глава государства встретится с гражданами на отдельном мероприятии, о котором Кремль сообщит позже.

Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту о ее завершении. К началу ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, 49 тыс. из них тогда уже находились в зоне боевых действий, говорил глава государства

Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин военнослужащие частичная мобилизация Военная операция на Украине
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