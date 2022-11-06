Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом на следующей неделе

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Речь о еженедельном оперативном совещании с постоянными членами СБ», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о графике президента.

Путин регулярно проводит оперативные совещания с Совбезом, обычно они проходят раз в неделю. Предыдущее заседание состоялось 2 ноября.

Тогда среди прочего обсуждалось возвращение России в «зерновую сделку» после приостановки из-за атаки украинских дронов на Черноморский флот в Севастополе. Президент поручил Минобороны возобновить участие Москвы. При этом он предупредил, что в случае нарушения Украиной своих обязательств Москва оставляет за собой право выйти из зернового соглашения.

Путин пообещал, что даже в случае выхода из этой сделки, Россия будет поставлять зерно беднейшим странам. До этого он неоднократно критиковал исполнение заключенной в июле сделки, в рамках которой из украинских портов вывозится заблокированное там после начала боевых действий продовольствие.