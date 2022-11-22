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Военная операция на Украине ,  
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Кремль сообщил о подготовке встречи Путина с семьями мобилизованных

Песков: Кремль готовит встречу Путина с семьями мобилизованных
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Кремль занимается подготовкой встречи президента России Владимира Путина с семьями призванных по частичной мобилизации, в том числе матерями военнослужащих. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Такая встреча планируется, это мы можем подтвердить, она готовится», — сказал Песков.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на три близких к администрации президента источника сообщила, что Путин встретится с матерями российских военных в День матери, который отмечают 27 ноября. Подготовка к встрече уже началась, утверждал один из собеседников издания.



В начале ноября Путин обещал встретиться с россиянами, чтобы услышать «обратную связь» о поддержке мобилизованных. Позже Песков уточнил, что президент встретится с гражданами на отдельном мероприятии, о котором Кремль проинформирует позднее.

Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил Путину о ее завершении. По словам президента, к началу ноября в стране мобилизовали 318 тыс. человек с учетом добровольцев, из них 49 тыс. находятся в зоне боевых действий.

20 октября Путин впервые посетил полигон, где проходят подготовку мобилизованные, — вместе с министром обороны Сергеем Шойгу он приехал в Рязанскую область. На полигоне президент проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Путин также пообщался с одним из военнослужащих, проходящих подготовку.

Теги
Дмитрий Песков Владимир Путин Военная операция на Украине частичная мобилизация военнослужащие
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