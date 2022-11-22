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«Ведомости» узнали о планах Путина встретиться с матерями военных

«Ведомости»: президент Путин встретится с матерями военных в День матери
Путин пообщается с матерями военнослужащих и «не обойдет тему боевых действий», пишет газета со ссылкой на источники. Собеседники издания отметили, что встреча «логично ляжет в празднование Дня матери», отмечаемого 27 ноября
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин на этой неделе встретится с матерями российских военных в День матери, который отмечают 27 ноября. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на три близких к администрации президента источника. Официально Кремль не сообщал о намерении Путина встретиться с матерями военнослужащих.

«Президент уделит внимание этому празднику и не обойдет тему боевых действий, в которых участвуют военнослужащие», — рассказал один из собеседников.

Другой источник издания сообщил, что подготовку к встрече уже ведется, она «логично ляжет в празднование Дня матери». Он подчеркнул, что в этом году Путин придал празднику «новый стимул», учредив звание «Мать-героиня». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на запрос газеты пообещал «сообщить своевременно» о встречах Путина.

В начале ноября Путин пообещал встретиться с россиянами, чтобы обсудить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных: «на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь». Песков затем уточнил, что речь идет об отдельном мероприятии, о котором сообщат позднее.

Вернуть звание «Мать-героиня» Путин предложил в июне, соответствующий указ он подписал в августе. Оно вошло в список высших званий в России наравне со званиями «Герой России» и «Герой Труда». Получить звание смогут родившие и воспитавшие десять и более детей, им будет полагаться единовременная выплата в 1 млн руб.

Почетное звание «Мать-героиня» и одноименный орден были учреждены в СССР в 1944 году. Звание одновременно с награждением орденом присваивалось женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Орденом были награждены больше 400 тыс. женщин.

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