Путин присвоил жене Кадырова звание «Мать-героиня»

У Кадырова 14 детей. Его жена участвует в работе фонда имени Ахмата Кадырова, а также занимает должность в секретариате главы Чечни

Медни Кадырова (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин впервые присвоил звание «Мать-героиня», решение о возрождении которого было принято в августе 2022 года. В соответствии с указом президента звание «за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей» присвоено супруге главы Чечни Медни Кадыровой, а также жительнице Ямало-Ненецкого автономного округа Ольге Дехтяренко.

Звание «Мать-героиня» считается в России высшей степенью отличия для женщин, родивших и воспитавших десять и более детей и присваивается женщине по достижении десятым ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей (с учетом тех, которые погибли либо пропали без вести «при защите Отечества или его интересов, при исполнении воинского, служебного или гражданского долга, а также в результате террористических актов и чрезвычайных ситуаций», а также детей, умерших «вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания»).

В 2020 году глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что у него «помимо старших двух дочерей еще 12 детей». В октябре этого года Кадыров говорил, что трое его сыновей — 16-летний Ахмат, 15-летний Зелимхан (Эли) и 14-летний Адам — приняли участие в операции по ликвидации укрепрайона украинских сил в зоне проведения спецоперации и привезли в Грозный троих пленных военных.

Из сообщений на сайте главы республики следует, что Медни Кадырова является вице-президентом Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата Кадырова и заместителем руководителя секретариата главы Чечни. В октябре Путин выразил жене Кадырова благодарность за активную общественную деятельность.

Президентом РОФ является Аймани Кадырова, мать Рамзана Кадырова, а его председателем — он сам. На сайте фонда говорится, что у главы республики 14 детей.

Три несовершеннолетних сына Кадырова приехали в зону спецоперации Политика

Ольга Дехтяренко из ЯНАО, как следует из сообщения на сайте Управления социальных программ Надымского района округа, вместе с мужем воспитывает десять собственных детей. Семья Дехтяренко в 2020 году принимала участие во всероссийском конкурсе «Семья года».