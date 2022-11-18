Президент Владимир Путин собрал Совбез и обсудил гражданскую оборону в России

Путин собрал Совбез и обсудил гражданскую оборону в России

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В Кремле прошло оперативное совещание постоянных членов Совета безопасности России с президентом Владимиром Путиным. На нем обсуждались вопросы совершенствования вопросов гражданской обороны в стране.

На момент подготовки этого материала подробностей о принятых решениях информации не было.

Ранее 15 ноября секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел в Брянске совещание по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе. Он заявил, что в приграничных российских регионах активизировалась деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп.

«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО», — сказал он.

Патрушев уточнил, что цели диверсий и обстрелов — «объекты гражданской инфраструктуры», уничтожение которых повлечет за собой угрозу безопасности мирных жителей и ущерб экономике.



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