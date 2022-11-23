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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о создании четырех тысяч «пунктов несокрушимости»

Зеленский: на Украине созданы более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» с теплом и интернетом
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Global Look Press)

На Украине на случай новых ракетных обстрелов оборудовано более 4 тыс. «пунктов несокрушимости» — защищенных мест, где есть мобильная связь, интернет, электричество и отопление. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, чье видеообращение опубликовано в Telegram.

«Разворачиваем по всей стране и наш новый проект поддержки людей «Пункты несокрушимости». По итогам этого дня, подготовлено уже более 4 тыс. таких пунктов. Запланировано еще больше», — сказал Зеленский в своем видеообращении.

Президент Украины также уточнил, что в таких точках будут доступны все «базовые услуги»: электричество, вода, тепло, аптечка, мобильная связь и интернет «абсолютно бесплатно и круглосуточно». Пункты будут работать при школах, больницах, областных и районных администрациях. Зеленский подытожил, что украинцы должны быть готовыми «к любым сценариям».

15 ноября Минобороны России нанесло массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины. Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал его самым масштабным с начала боевых действий. А украинский министр внутренних дел Денис Монастырский добавил, что повреждения получили около 30 объектов инфраструктуры.

17 ноября на Украине сообщали о взрывах и работе ПВО в Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях. Власти страны заявили о повреждении объектов инфраструктуры на территории Одесской и Днепропетровской областей. В Киеве начались экстренные отключения света. Минобороны России отчиталось, что целью удара стали объекты военного управления Украины и связанная с ним топливно-энергетическая инфраструктура.

18 ноября Зеленский сообщил, что более 10 млн украинцев остаются без электричества. Он уточнил, что наиболее сложная ситуация в Киеве и Винницкой, Одесской и Сумской областях. Позже украинская энергокомпания Yasno допустила отключения света до конца марта. Ее директор Сергей Коваленко сказал, что в случае сильного повреждения электросети придется активировать не только почасовые, но и аварийные отключения, в ходе которых света может не быть очень долго.

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Теги
Персоны
Украина Владимир Зеленский отключение электричества

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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