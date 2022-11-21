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Офис Зеленского не рекомендовал украинцам уезжать из-за угрозы блэкаута

Замруководителя офиса Зеленского Тимошенко: покидать Украину из-за риска блэкаута не нужно
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Покидать Украину из-за возможного блэкаута не нужно, заявил замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире телеканала ICTV.

«Я хотел бы сразу всех успокоить: уезжать из страны точно никуда не нужно. <...> Не будет у нас, надеемся, общего блэкаута по всей стране», — сказал Тимошено. Он отметил, что «все зависит от ситуации с ракетными обстрелами».

Тимошенко подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям и в худшем из них перед энергетиками будет стоять задача восстановления электроснабжения за несколько дней.

Глава энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко 19 ноября сказал, что жителям Украины следует задуматься о временном отъезде за границу, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. На ДТЭК приходится более четверти от общего объема поставок электричества на Украине.

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15 ноября Россия нанесла массированный удар по «системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко назвал удар самым масштабным с начала боевых действий. По его словам, попадания были зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электричества. Тимошенко после атаки назвал ситуацию с энергетикой критической.

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17 ноября российские Вооруженные силы снова нанесли удар по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины и «связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры».

Власти Украины 18 ноября заявили, что из строя выведена почти половина энергетической системы страны.

Теги
Персоны
Украина электричество

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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