Украинская энергокомпания допустила отключения света до конца марта

В энергокомпании Yasno допустили отключения электричества на Украине до конца марта

Украинцам придется жить в режиме отключений электричества до конца марта, считает глава украинской энергокомпании Yasno. Он предположил, что в случае сильного повреждения электросетей возможны длительные аварийные отключения

Киев, Украина (Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украина будет жить в условиях регулярных отключений электричества как минимум до конца марта, заявил исполнительный директор компании-поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Сегодня у нас снова другие перебои: начали с графика стабилизации, но после обеда получили новые ограничения от Укрэнерго и тоже срочно отключаемся. <...> И хотя перебоев сейчас меньше, хочу, чтобы все понимали: украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений как минимум до конца марта», — написал Коваленко.

Он также описал несколько возможных сценариев работы электросетей в стране. По его прогнозам, если новых атак на энергетическую инфраструктуру не будет, то дефицит электроэнергии может быть равномерно распределен по всей Украине. При этом перебои с электричеством возможны везде, но они будут менее длительными, отметил Коваленко.

«Отрицательный [прогноз] будет в случае сильного повреждения сети в результате атаки. Тогда придется активировать не только почасовые отключения стабилизации, но и аварийные, на которые может очень долго не быть света», — добавил глава компании Yasno.

Перебои с подачей электроэнергии происходят на Украине с 10 октября. Минобороны России отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины.

Обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры 15 ноября стал самым масштабным с начала боевых действий, говорил глава Минэнерго Герман Галущенко.

В российском военном ведомстве тогда сообщали об ударах «по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». 17 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как связаны удары по инфраструктуре Украины с ходом спецоперации, заявил, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины».

Замруководителя офиса Зеленского Кирилл Тимошенко заявил, что покидать Украину из-за возможного блэкаута не нужно. По его словам, «все зависит от ситуации с ракетными обстрелами», но Украина готова к любым сценариям и в худшем из них перед энергетиками будет стоять задача восстановления электроснабжения за несколько дней.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее говорил, что в результате ракетных ударов по критической инфраструктуре, почти половина энергосистемы страны оказалась выведена из строя. Президент Владимир Зеленский сообщал, что без электричества остаются более 10 млн украинцев.