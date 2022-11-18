Минобороны отчиталось об ударах по энергетическим объектам Украины

В Минобороны сообщили, что удар 17 ноября был нанесен в том числе по местам производства ракетного оружия. На Украине сообщили об ударах по объектам в Одесской области и Днепропетровской области, в том числе по заводу «Южмаш»

Здание Министерства обороны (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российские вооруженные силы 17 ноября нанесли «сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования» по объектам военного управления и оборонно-промышленного комплекса Украины, а также «связанной с ними топливно-энергетической инфраструктуры», заявили в Минобороны.

«Цели удара достигнуты. Все ракеты попали точно в назначенные объекты, — подчеркнул представитель ведомства Игорь Конашенков. — В результате удара поражены производственные мощности по изготовлению ракетного оружия. Уничтожен арсенал с поставленным западными странами артиллерийским вооружением, подготовленным для отправки в войска. Нарушена переброска резервов ВСУ и доставка иностранных вооружений в районы боевых действий».

О ракетных обстрелах в четверг сообщили украинские власти. На всей территории страны звучали сирены воздушной тревоги, о взрывах или работе средств противовоздушной обороны заявляли в Киеве, Киевской, Полтавской и Черкасской областях. В Днепропетровской и Одесской областях были повреждены объекты инфраструктуры, местные власти сообщили о нескольких пострадавших. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Днепре под ударом оказался Южный машиностроительный завод.

За два дня до этого по Украине был нанесен массированный удар, целью которого российское военное ведомство назвало объекты энергетической инфраструктуры. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко назвал удар самым масштабным с начала российской спецоперации. Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил о повреждении около 30 объектов.

Из-за ударов, которые Россия наносит по украинским объектам с 10 октября, во многих регионах страны есть проблемы с электроэнергией. Вечером 17 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране без электричества остаются более 10 млн человек.