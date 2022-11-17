В Одессе и Днепре прогремели взрывы

В Одессе, Днепре и еще нескольких областях Украины прогремели взрывы и сработала ПВО

По всей Украине — воздушная тревога. О работе ПВО и ракетных ударах сообщают в Киевской, Полтавской, Черкасской областях

Вид Одессы (Фото: Вячеслав Онищенко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Взрывы прогремели в Одессе, сообщает Reuters со ссылкой на украинское оперативное командование «Юг».

Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что удар нанесли по инфраструктуре региона, пишет «Страна».

По данным «Страны» и «Суспiльне», взрывы также звучат в Днепре, там возникли проблемы с подачей электричества. В городе, вероятно, работают силы ПВО, уточняет УНИАН. Позже в офисе Зеленского сообщили, что в результате ударов в Днепре повреждены два объекта инфраструктуры.

«Страна» также сообщает о взрыве в Киеве и работе ПВО в Полтавской, Киевской и Черкасской областях.

По всей стране около 9:45 объявили воздушную тревогу. Ранее она была объявлена только на юге и востоке Украины.

15 ноября власти свыше десяти украинских регионов заявили о взрывах и работе ПВО. В некоторых областях были зафиксированы удары по объектам энергетической инфраструктуры. После этого в стране начались массовые перебои с электроэнергией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в этот день было зафиксировано 85 ракетных ударов. Замглавы его офиса Кирилл Тимошенко говорил о 90 ракетах, 70 из которых сбила система ПВО. По его данным, без электричества после ударов остались около 20 млн человек.

Глава МВД страны Денис Монастырский на следующий день заявил, что в результате атаки повреждения получили около 30 объектов. Руководитель украинского Минэнерго Герман Галущенко назвал обстрел «самым массированным» с начала спецоперации.



Минобороны 16 ноября подтвердило нанесение массированного удара «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики». По данным ведомства, все назначенные цели были поражены.