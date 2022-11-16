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МВД Украины заявило о повреждении 30 объектов инфраструктуры

МВД Украины: при ракетной атаке 15 ноября пострадали 30 объектов инфраструктуры
В МВД заявили, что нанесенный ущерб оценивается. По данным украинского военного командования, всего по территории Украины 15 ноября было выпущено около 100 ракет
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

В результате масштабной ракетной атаки по территории Украины 15 ноября повреждения получили около 30 объектов, сообщил глава МВД страны Денис Монастырский. Его слова опубликованы на сайте правительства.

Монастырский заявил, что нанесенный ущерб еще оценивается, сейчас на каждом объекте работают специалисты. «Можно сказать, что в большинстве случаев наше ПВО сработало», — добавил он.

В Львовской области, как сообщил в своем Telegram глава областной военной администрации Максим Козицкий, повреждены три объекта критической инфраструктуры, из-за чего около 700 тыс. человек остались без света. По его словам, в регион прилетело более десяти ракет, большинство сбили системы ПВО. Вечером 15 ноября мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что без света осталось около 80% города, из-за отключения электроэнергии после обстрела приостановили подачу тепла. 16 ноября во Львове отменили занятия в школах и детских садах.

Компания «Укрэнерго» накануне заявила, что «прилеты» зафиксированы по объектам инфраструктуры во всех регионах, но наиболее сложная ситуация сложилась в северных и центральных областях. Там провели аварийные отключения. В офисе президента назвали критической ситуацию с энергетикой. По данным командования воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет.

Обстрел объектов украинской энергетической инфраструктуры 15 ноября стал самым масштабным с начала боевых действий, заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко. «Это самый массированный обстрел энергосистемы с начала [спецоперации]», — написал он. По словам министра, попадания зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии.

Российское Минобороны ранее неоднократно отчитывалось об ударах высокоточным оружием по энергетической инфраструктуре Украины.

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Ракетный удар произошел через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи перед лидерами стран «Большой двадцатки», которая началась 15 ноября на Бали.

Кремль расценил слова Зеленского как очередное свидетельство нежелания Киева вести переговоры с Москвой. «Констатируем главное: позиция — и де-факто, и де-юре — украинской стороны, которая неоднократно излагалась президентом Зеленским, свидетельствует, что Украина и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры. Соответственно, цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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