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Польша подтвердила разговор президента с Вованом и Лексусом

Канцелярия президента Польши подтвердила разговор Дуды с пранкерами Вованом и Лексусом
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Президент Польши Анджей Дуда действительно поговорил с пранкерами, подтвердила канцелярия главы государства в Twitter.

«После взрыва ракет в Пшеводуве в период постоянных разговоров с главами государств и правительств был звонок от человека, выдававшего себя за президента Франции Эмманюэля Макрона», — говорится в сообщении. В канцелярии указали, что Дуда «по необычной манере ведения разговора собеседника» догадался, что происходит розыгрыш, и прекратил разговор.

22 ноября российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) сообщили, что дозвонились до Дуды от имени французского лидера. Они опубликовали запись разговора. Беседа продлилась около семи с половиной минут и была посвящена взорвавшимся 15 ноября на востоке Польши ракетам. В разговоре Дуда сказал, что не хочет войны с Россией. «Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эмманюэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне», — заявил польский президент.

Ракеты упали вечером 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной. Погибли два человека. Associated Press и польское Radio ZET сообщили, что ракеты принадлежат России.

В тот день российские военные нанесли массированный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре. Минобороны России опровергло причастность к инциденту в Польше и заявило, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. В ведомстве уточнили, что на попавших в прессу фотографиях обломков запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала возложил ответственность за случившееся на Россию, но позже сказал, что до окончания расследования 100-процентной уверенности в принадлежности ракет быть не может. Польский президент Анджей Дуда счел падение ракет случайностью, указав, что это, вероятно, была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300. С этим согласились власти США, подчеркнув, что конечная ответственность все равно лежит на России. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «первопричиной всего» действия Вашингтона и НАТО, так как, если бы те согласились учесть озабоченности Москвы в сфере безопасности, спецоперации на Украине не было бы.

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Вован и Лексус прежде уже беседовали с Дудой: в июле 2020 года они позвонили ему от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша — якобы для того, чтобы поздравить с переизбранием. Тогда Варшава тоже подтвердила, что разговор состоялся. Дуда рассказал пранкерам о ситуации с коронавирусом в Польше, уточнив, что источником распространения инфекции могут быть украинские мигранты.

Теги
Вован и Лексус пранкеры Анджей Дуда Польша
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