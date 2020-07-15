Российские пранкеры записали разговор с президентом Польши

Анджей Дуда подтвердил, что его разыграли. Пранкеры задавали ему вопросы о возможности аннексии Львова, спорах с Владимиром Путиным и правах ЛГБТ-сообщества

Анджей Дуда (Фото: Czarek Sokolowski / AP)

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили президенту Польше Анджею Дуде от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Запись разговора они опубликовали в своем YouTube-канале, версия с русским переводом появилась на канале «Октагон».

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Пранкеры воспользовались тем, что 13 июля Дуда был переизбран в качестве президента, и изобразили звонок с поздравлениями от генсека ООН. «Я хочу поздравить вас с победой», — обратился звонивший к президенту.

Пранкер задал Дуде несколько вопросов. Тот рассказал, что находится в центральной Польше, ситуация с коронавирусом в стране под контролем и не представляет угрозы для выборов. В ответ на наводящий вопрос президент сказал, что тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в соседней Украине. И уточнил, что сложно назвать главный источник распространения инфекции в Польше, но им могут быть украинские мигранты.

Дальше разговор зашел о правах ЛГБТ-сообщества, сносе советских памятников и споре об истории с Владимиром Путиным. «У нас была дискуссия об истории с Владимиром Путиным, потому что он обвинил нас в развязывании Второй мировой войны», — пояснил Дуда. Пранкер заметил, что Россия внесла огромный вклад в победу. «Я знаю это, хорошо знаю. Но проблема в том, что они еще и оккупировали нашу страну после войны», — ответил Дуда.