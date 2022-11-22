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Пранкеры позвонили президенту Польши в день падения ракеты в Пшеводуве

Пранкеры под видом Макрона обсудили с президентом Польши Анджеем Дудой инцидент с ракетой
Пранкеры Вован и Лексус заявили, что смогли дозвониться Анджею Дуде от имени французского лидера Эмманюэля Макрона. Собеседник отметил, что проявляет осторожность и не хотел бы столкновения с Россией
Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Hollie Adams / Getty Images)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) утверждают, что дозвонились до президента Польши Анджея Дуды, представившись Эмманюэлем Макроном. Аудиозапись разговора с переводом на русский язык пранкеры опубликовали на своем канале на видеосервисе RuTube.

Вован и Лексус, а также человек, голос которого приписывается Дуде, говорили на английском языке. Беседа продолжительностью около 7,5 минут состоялась 15 ноября, она сопровождается переводом на русский язык и русскими субтитрами. Человек, которого назвали польским президентом, рассказал пранкерам об инциденте с взорвавшимися на востоке страны ракетами.

«Поверь мне, я очень осторожен, я не обвиняю русских. Эмманюэль, это война. Я думаю, что обе стороны будут обвинять друг друга в этой войне», — говорит собеседник пранкеров.

«Я думаю, нам не нужна эскалация, эскалация между НАТО и Россией. Нам этого не надо», — отвечает ему один из дозвонившихся.

«Думаете, мне война с Россией нужна? Нет, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, я крайне осторожен, поверьте. Я крайне осторожен», — продолжает собеседник.

Вечером 15 ноября в польском селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упали две ракеты. В российском Министерстве обороны заявили, что на фотографиях обломков, попавших в прессу, запечатлены элементы зенитной ракеты комплекса ПВО С-300 украинской армии.

В Киеве заявили, что ракеты принадлежали России (позднее власти Украины признали, что не могут утверждать это на 100%); американский президент Джо Байден назвал маловероятным, что они были выпущены российскими военными. Польский президент Анджей Дуда счел инцидент случайностью, указав, что это была «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300, и с этим согласились власти США.

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Власти Польши пока не подтверждали факт разговора президента с пранкерами

С Дудой Вован и Лексус беседуют по телефону не в первый раз. В июле 2020 года они позвонили ему от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Тогда Дуда подтвердил, что разговор состоялся. Пранкеры поздравили Дуду от имени Гутерриша с переизбранием президентом и задали несколько вопросов. Дуда рассказал, что находится в центральной Польше, ситуация с коронавирусом в стране под контролем.

В марте 2022 года Вован и Лексус дозвонились до министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, а также главы МВД страны Прити Пател. Обе беседы пранкеры вели от имени премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. В ходе беседы с Уоллесом пранкеры спросили его о позиции Британии по вступлению Украины в НАТО. Глава Минобороны подчеркнул, что Лондон заинтересован в присоединении Киева к альянсу. Позднее и Уоллес, и Пател признали в Twitter (соцсеть заблокирована в России) факт бесед с пранкерами.

После того как Вован и Лексус опубликовали записи разговоров с Уоллесом и Пател в своем YouTube-канале, сервис заблокировал их учетную запись, объяснив это нарушением правил сообщества. В июне YouTube удалил резервный канал пранкеров. Это было сделано после публикации в нем фрагментов записи пранка с Джорджем Бушем-младшим. В разговоре с Вованом и Лексусом Буш признал, что США обещали экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву нерасширение НАТО, подтвердил работу американских биологических лабораторий на Украине и заявил, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «должен сражаться против русских».

В середине октября пранкеры заявили, что позвонили главе МИД Украины Дмитрию Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. Один из пранкеров на русском языке с акцентом спросил собеседника, голос которого приписывается украинскому министру, о переговорах с Россией и условиях возможного мирного соглашения. Кулеба выразил уверенность, что конфликт завершится дипломатией, но баланс на переговорах будет определяться положением на поле боя и российской экономикой.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Польша Анджей Дуда пранкеры Вован и Лексус ракета НАТО

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