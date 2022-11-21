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С советского захоронения в Латвии сорвали надпись «Слава героям»

С мемориальной стены братского захоронения советских воинов в Латвии сорвали надпись

С мемориальной стены братского захоронения советских воинов в Латвии, в поселке Сесава Елгавского края была сорвана надпись «Слава героям» на русском и латышском языках. Об этом сообщило посольство России в Латвии в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Аккурат после празднования Дня независимости Латвии жители поселка Сесава Елгавского края обнаружили очередной акт вандализма, совершенный на расположенном в этом населенном пункте братском воинском захоронении — с мемориальной стены была сорвана надпись «Слава героям» на русском и латышском языках», — сообщает посольство.

Посольство обвинило правительство Латвии в подобных инцидентах, указав, что они — «результат откровенного попустительства со стороны латвийских властей, которые сами ведут борьбу с символами мемориального наследия, таким образом подпитывая чувство безнаказанности и вседозволенности в определённых кругах».

В ночь на 25 февраля, после начала российской военной операции на Украине, неизвестные облили краской цветов украинского флага памятник воинам-освободителям Риги в Парке Победы. В мае парламент Латвии принял закон, прекращающий действие статьи договора с Россией, гарантирующей сохранность воинских мемориалов. Летом сейм принял закон «О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики», согласно которому такие памятники должны быть снесены до 15 ноября.

В конце августа власти начали демонтаж памятника освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков. После этого в стране снесли еще несколько мемориалов: стелу в сквере Славы и мемориал на улице 18 Ноября, напротив Братских кладбищ в Даугавпилсе. Также власти разрушили часть мемориала «Курган Дружбы» на границе с Россией — монумент в память о сотрудничестве партизанских отрядов русского, белорусского и латышского народов времен Великой Отечественной войны. В Резекне латвийские власти анонсировали снос памятника советским солдатам 15 ноября.

10 ноября в связи с демонтажом советских памятников в российский МИД вызвали посла Латвии в Москве Мариса Риекстиньша. Главе латвийской дипмиссии заявили протест из-за политики «государственного вандализма» латвийских властей, отметив, что Россия оставляет за собой право на «ответные шаги, в том числе асимметричные, которые обязательно будут чувствительны для Риги».

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мемориал захоронение Латвия
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